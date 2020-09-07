В ожидании спасения придавленный деревом учитель четыре дня питался насекомыми

59-летний школьный учитель провел четыре дня под упавшим на него деревом.

Инцидент произошел в американском городе Редвуд-Фолс, штат Миннесота. 59-летний Джонатан Сиплча пытался спилить дерево при помощи бензопилы. Падающий ствол прижал к земле его ноги. Джонатан не мог выбраться, у него не было телефона, чтобы позвать на помощь, а его криков никто не слышал, поскольку он живет один. В ожидании спасения ему пришлось питаться растениями и насекомыми, которые оказывались под рукой. Жажду помогали утолить собственный пот и дождевая вода, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на Star Tribune.

Через четыре дня учителя нашла бывшая жена. К тому времени школа, где он работает, также обратилась в полицию и сообщила о его исчезновении. Спасателям понадобилось два часа, чтобы освободить придавленные ноги мужчины. После этого его доставили в больницу на вертолете. У него сломаны обе ноги и сильно повреждены ступни.