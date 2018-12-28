Приняли закон об изменениях правил выдачи потребительских кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельного размера процентной ставки по потребительским кредитам и других изменениях в этом виде кредитования.

Закон предусматривает ограничение на размер процентов, неустойки и штрафов, начисляемых по договору потребкредита, срок возврата по которому составляет меньше одного года. Общая сумма этих платежей не сможет превышать полуторного размера суммы самого кредита.

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