Приняли закон об изменениях правил выдачи потребительских кредитов

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Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении предельного размера процентной ставки по потребительским кредитам и других изменениях в этом виде кредитования.
Закон предусматривает ограничение на размер процентов, неустойки и штрафов, начисляемых по договору потребкредита, срок возврата по которому составляет меньше одного года. Общая сумма этих платежей не сможет превышать полуторного размера суммы самого кредита.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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