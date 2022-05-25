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Принят закон о создании первого в Карелии муниципального округа

Новости. Общество
14:40, 26 Мая 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Сегодня, 26 мая, на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия депутаты в окончательном чтении утвердили проект закона об объединении всех поселений Суоярвского района республики в муниципальный округ.

С законодательной инициативой по объединению всех поселений в муниципальный округ выступил Суоярвский Совет депутатов.

Председатель парламентского Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина сообщила, что из пяти поселений, входящих в состав Суоярвского муниципального района, представительные органы четырех поселений (Суоярвское городское, Поросозерское, Найстенъярвское и Лоймольское сельские поселения) выразили согласие на объединение и переход к одноуровневой системе местного самоуправления.

«В данном случае только одно поселение приняло отрицательное решение, соответственно, объединение всех поселений и создание муниципального округа возможно. В Республике Карелия это первый случай создания муниципального округа», — отметила Анна Лопаткина.



Парламентарий рассказала, что во многих регионах страны имеется серьезный опыт создания муниципальных округов. Среди них Калининградская область, где все муниципальные образования являются муниципальными округами, Архангельская область с 2020 года поэтапно проводит такую работу по преобразованию и переходу на одноуровневую систему местного самоуправления, буквально в апреле 2022 года в Вологодской области создан 21 муниципальный округ.

«И все субъекты, идущие по такому пути преобразования, отмечают положительные стороны, среди которых в первую очередь консолидированный бюджет, сокращение расходов на аппарат управления при сохранении и даже повышении качества кадрового состава, повышение эффективности муниципального управления. При этом не изменяется статус сельских населенных пунктов, что важно для сохранения мер социальной поддержки населения», — прокомментировала председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский заявил, что принципиально важно организовать работу местного самоуправления таким образом, чтобы оно было обеспечено необходимыми финансовыми ресурсами для решения вопросов на местах.



«Самое главное — нам нужно создать систему общественного управления, систему публичной власти, позволяющую выявлять активных граждан и помогать им реализовывать инициативы. В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения одноуровневой системы власти по всей Карелии, одновременно увеличивая финансирование программ инициативного бюджетирования», — отметил Илья Раковский.

Как отметила депутат Законодательного Собрания от Суоярвского района Татьяна Тишкова, после принятия закона, муниципалитету предстоит серьезная работа по его реализации. «А наша задача — помочь им в этом, чтобы опыт Суоярвского района стал положительным и послужил примером для других районов», — сказала Татьяна Тишкова.

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