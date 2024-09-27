В Петрозаводске открыли памятник первой российской паровой машине

В городе вспомнили времена, когда Петрозаводск стал одним из центров распространения новейших достижений технического прогресса.

Сегодня, 29 сентября, на улице Казарменская в центре Петрозаводска, на месте бывшего Александровского завода, состоялось открытие памятника паровой машине. Об этом рассказала депутат Заксобрания Карелии Анна Лопаткина.

Открыл памятник первой в России паровой машине руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

На открытии подчеркнули, что с производством этих машин, которое организовал в 1791 году на заводе Чарльз Гаскойн, Петрозаводск стал одним из центров распространения новейших достижений технического прогресса.