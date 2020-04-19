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Принято решение о расширении перечня отраслей, пострадавших от эпидемии

Новости. Экономика
19:35, 19 Апреля 2020
фото: pixabay
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Расширен перечень отраслей российской экономики, которые в наибольшей степени пострадали от новой коронавирусной инфекции, и получат господдержку.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"В перечне появился новый раздел "Розничная торговля непродовольственными товарами", включающий в том числе торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью", — следует из документа.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-19 20:26:21
А в это время агрикалчнутые "интеллектуалы" уже начали клянчить еду. Якобы для своих кошечек и собачек.
Саныч
2020-04-19 21:49:29
новый, да заткнись ты уже.
Гость
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