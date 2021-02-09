Приняты новые антикризные меры поддержки предпринимателей: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения постановления правительства о продлении действия некоторых разрешительных документов на 2021 год.

Решение принято правительством в качестве антикризисных мер поддержки бизнеса.

"Лицензии, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, будут продлены ещё на 12 месяцев. Это относится также к лицензиям на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Будут продлены лицензии на услуги связи эфирного теле- и радиовещания, различные разрешения, предоставляемые в сфере охраны окружающей среды", - пояснила Гнетова.

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