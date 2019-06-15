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Новости. Общество
21:20, 15 Июня 2019
фото: Legion-Media

Принца Гарри обвинили в измене Меган Маркл

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Автор книги о королевской семье сообщила о том, что в 2016 году у принца Гарри был трехмесячный роман с моделью Сарой Энн Маклин.

На тот момент принц Гарри уже встречался с Меган Маркл, но актриса так и не узнала об изменах избранника, передает сайт Starhit.ru.

Вот уже третий год поклонники наблюдают за развитием истории любви принца Гарри и Меган Маркл. Будущие супруги начали встречаться еще в 2016-м, но тогда их отношения были тайной. Теперь же выяснилось, что в период романа со звездой сериала "Форс-мажоры" член королевской семьи мог быть увлечен другой знаменитостью.

Анжела Левайн, написавшая книгу о Гарри и его родственниках-аристократах, узнала, что в 2016 году принц познакомился с моделью Сарой Энн Маклин. Он был очарован девушкой, поэтому попросил ее номер телефона и вскоре начал писать манекенщице романтические сообщения. Свидания влюбленных носили тайный характер, а их отношения продолжались около трех месяцев.

На тот момент Гарри уже начал встречаться с Меган Маркл. В 2016 году актриса проживала в Канаде, где снималась в сериале "Форс-мажоры", но регулярно навещала избранника в Лондоне. По мнению автора книги, в какой-то момент принц понял, что у него нет ничего общего с Маклин. "Друг Гарри рассказал, что они с Сарой неплохо ладили, но все-таки были слишком разными. Она — слишком уж правильная, а Гарри всегда был немного непокорным", — пояснила Левайн.

Именно поэтому он завершил тайный роман с моделью и объявил всему миру о чувствах к Маркл. Сама артистка об интрижке будущего мужа не знала, поэтому сразу приняла его предложение руки и сердца. Также Анжела сообщила, что и у самой Меган мог быть роман на стороне, якобы в период знакомства с принцем актриса встречалась с известным шеф-поваром.

"Была некоторая путаница относительно даты расставания Меган с Кори Вителло, но они встречались около двух лет", — рассказала в своей книге Левайн.

Разумеется, сами супруги на слухи об изменах никак не реагируют. 8 июня Меган официально вышла из декрета и посетила парад в честь королевы Елизаветы II. Герцогиню Сассекскую сопровождал муж, и в течение всего дня влюбленные практически не разлучались. По информации портала Express, рождение сына Арчи только укрепило отношения звездной пары, поэтому любые претензии друг к другу для них остались в прошлом.

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