Прионежская сетевая компания готовит ЛЭП и подстанции к работе в зимних условиях 

Специалисты АО «ПСК» предупреждают потребителей электроэнергии, что ремонтные работы на энергообъектах невозможно производить без временных отключений и приносят извинения за временные неудобства.

С 5 по 11 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- С 5 июля с 23.00 по 6 июля до 6.00, с 6 июля с 23.00 по 7 июля до 6.00, с 7 июля с 23.00 по 8 июля до 6.00, 8 июля с 23.00 по 9 июля до 6.00. Поселки Калевала, Куусиниеми, Кепа, Луусалми.

- 5 июля с 13.00 до 16.00. Поселок Калевала: улица Советская (частично).

- 6 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Карельская, Октябрьская, здания «Почты России», АТС, поселковой администрации.

- 7 июля с 13.00 до 14.00. Деревня Юшкозеро: улицы Лесная, Советская, Набережная, здание местной администрации.

Кемский муниципальный район:

- 5 июля с 9.30 до 11.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64), здание котельной.

- 5 июля с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улица Полярная (дома 14, 15).

- 6 июля с 9.30 до 12.00. Поселок Вочаж.

- 6 июля с 13.30 до 17.00. Поселок Сокол.

- 7 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 17, 19), здание РОВД.

- 7 июля с 13.30 до 17.00. Город Кемь: улица Мосорина.

- 8 июля с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Минина (дом 14), Бланки (дом 12), здание школы № 1.

- 8 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровк: улицы Строителей, Ручьевая, Заводская (дома 8-11), Юбилейная (дома 15-А, 15-Б), здания школы и детского дома.

- 8 июля с 9.00 до 13.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Советская (дома 1-13), Пролетарская.

Кондопожский муниципальный район:

- 5 июля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: Проспект Калинина (дом 7, 7-А, 9, 11), Кондопожская (частично), здания магазинов «Олония» и «Еврострой», обувной мастерской.

- 5 июля с 10.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Петрозаводская, Лесная, Школьная, Советов (частично), переулок Каменистый.

- 6 июля с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улицы Советов (частично), Заозерная, Сандальская, Садовая.

- 7 июля с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 8 июля с 10.00 до 14.00. Деревни Эльмус, Святнаволок.

- 9 июля с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Приканальная.

Лоухский муниципальный район:

- 5 и 6 июля с 12.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро.

- 6 июля с 10.00 до 14.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Коккосалми.

- С 7 июля с 14.00 по 8 июля до 6.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог, Пяозерский, Тунгозеро, Кестеньга, Сосновый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Пиндуши, станция Вичка, деревня Куумсагуба.

- 6 июля с 10.00 до 16.00. Поселки Челмужи, Возрицы, деревни Волозеро, Тихвин Бор.

- С 7 по 11 июля с 9.00 до 18.00. Деревня Шалговаара.

- С 10 июля с 20.00 по 11 июля до 11.00. Город Медвежьегорск.

Муезерский муниципальный район:

- С 5 по 7 июля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Поселок Волома: улицы Антикайнена, Строителей, 23-го съезда.

Олонецкий национальный район:

- 5 июля с 9.00 до 12.00. Деревня Нурмойла: улица Озерная.

- 6 и 7 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 17-41), Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), Володарского (дома 36-49), здание детского сада «Радуга»; деревня Судалица.

- 8 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы (дома 16-43), Чкалова, Егорова, Володарского (дома 14-19), переулки Чкалова и Егорова, светофоры.

- 9 июля с 9.00 до 12.00. Деревня Тукса: улицы Лесная, Садовая.

- 9 июля с 13.00 до 16.00. Город Олонец: улица Комсомольская (дома 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 39, 39-Б, 41), здание ДРСУ.

Пряжинский национальный район:

- С 6 по 9 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Таежная, Заречная.

- 8 и 9 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Пушкина, Шоссейная (все частично), Гусева.

Прионежский муниципальный район:

- С 5 по 7 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улицы Мирная, Луговая.

- С 5 по 9 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сиреневая, Озерная, Сенная, Укшозерская, Березовая, Тупик, Светлая.

- 5 июля с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 15.30. Село Заозерье: местечко Коноши; станция Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный, Садовый, Школьный, здания котельной, хлебопекарни, амбулатории, детского сада «Солнышко».

Сегежский муниципальный район:

- 6 июля с 9.00 до 16.00. Поселки Кяргозеро, Попов Порог, Табой Порог.

- 6 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Надвоицы: улицы Скалистая, Карельская, Каменистая, Водников, Набережная, Зеленая, Полевая, Новая.

- 6 и 7 июля с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: микрорайон Птицефабрика, здания гаражей, складов.

Сортавальский муниципальный район:

- 6 июля с 9.00 до 12.00. Совхоз «Сортавальский».