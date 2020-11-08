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Приостановлен прием граждан в инспекциях ФНС Карелии из-за роста эпидемии

Новости. Общество
10:34, 09 Ноября 2020
фото: © Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции с 5 ноября прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях ФНС России по Республике Карелия приостановлены.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС по Карелии.

Налоговыми органами обеспечивается оперативное и всестороннее рассмотрение всех обращений налогоплательщиков, поступающих в налоговые органы дистанционно (в том числе по телефонам и посредством почта-боксов для приема корреспонденции, размещенных при входе в здание инспекций).

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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