Приостановлен прием граждан в инспекциях ФНС Карелии из-за роста эпидемии

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции с 5 ноября прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях ФНС России по Республике Карелия приостановлены.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС по Карелии.

Налоговыми органами обеспечивается оперативное и всестороннее рассмотрение всех обращений налогоплательщиков, поступающих в налоговые органы дистанционно (в том числе по телефонам и посредством почта-боксов для приема корреспонденции, размещенных при входе в здание инспекций). Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".