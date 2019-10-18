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Новости. Общество
10:33, 18 Октября 2019
фото: https://www.facebook.com/den.diordiev

Приполярный карельский поселок испытывает нашествие голодных медведей

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Жителей Чупы призвали не выходить в ночное время на улицу.

В поселке Чупа на севере Карелии появились объявления с призывом к населению "не появляться без необходимости на улице в ночное время, а в случае необходимости – не ходить по одному". Как рассказали "Столице на Онего" местные жители, уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека.    


Объявление с обращением к жителям Чупы. Фото: паблик Чупинград в ВК
 

"Мамка на работу шла, слышала рычание, пришла, позвонила в дежурку (дежурная часть полиции – прим. "Столицы на Онего"), они туда поехали, но так и не видели медведя, только тоже звуки какие-то", "Господи, как на работу в 6 утра идти? Хоть бы не сожрал на завтрак!" – такими записями сейчас пестрит паблик "Чупинград" в социальной сети "Вконтакте", объединяющий бывших и нынешних жителей поселка.

Из-за нашествия медведей в Чупе даже пришлось перенести вечер отдыха "От всей души", который планировалось провести в местном доме культуры. Сотрудники полиции и охотники в течение нескольких дней пытаются выследить опасных зверей, но пока эти попытки не увенчались успехом.     

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