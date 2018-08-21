Приставы арестовали автомобиль бизнесмена из Медвежьегорска

Медвежьегорский бизнесмен начала платить долги, чтобы не остаться без автомобиля, сообщает служба судебных приставов Карелии.

В отделе судебных приставов Медвежьегорска району длительное время находилось более 30 исполнительных производств на общую сумму более 600 тысяч рублей в отношении одного из индивидуальных предпринимателей города. Большинство производств касалось взыскания административных штрафов, кроме этого от должника ждали оплату налогов, арендных и иных платежей.

В рамках дела был арестован Nissan бизнесмена, который он пытался скрыть под видом ремонта в другом городе.

Должник явился в отдел судебных приставов с твердым намерением вернуть автомобиль. Оплатить весь долг он не смог из-за недостатка средств, но из 30 исполнительных производств полностью погасил задолженность по 12 — о взыскании административных штрафов.

За должником остался выбор погасить оставшийся долг в кратчайшие сроки самостоятельно либо, в случае дальнейшего затягивания оплаты долга, его автомобиль будет передан на реализацию.