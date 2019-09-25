Приставы могут получить право взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

Поправки к закону "Об исполнительном производстве" опубликованы на портале проектов нормативно-правовых актов, пишет РИА Новости.

В случае принятия документа приставам, проверяющим правомерность перепланировки и (или) установки газового оборудования, разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть.

Также указывается, что можно будет разрушать элементы и конструкции, которые мешают проникнуть в квартиру или дом.

Согласно поправкам, такое право приставы могут получить не ранее чем через десять дней после того, как владельца квартиры попросят добровольно исполнить требования.

Подчеркивается, что при взломе госслужащие будут обязаны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних.