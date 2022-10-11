Приставы перекрыли жителю Карелии все финансовые потоки, чтобы заставить вернуть долги

В Кемском районе местный житель вернул долг в 280 тысяч рублей, чтобы спокойно жить, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Кемскому району на исполнении находилось 11 производств в отношении местного жителя, задолжавшего 280 тысяч рублей физическим лицам и ресурсоснабжающим организациям.

Чтобы заставить кемлянина вернуть долг, судебные приставы арестовали его счета и направили постановление на удержание части заработной платы. Кроме того, сотрудник службы вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства и недвижимого имущества.

После всех ограничений мужчина оплатил задолженность в полном объеме.