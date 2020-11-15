Приставы в Карелии из-за долгов ограничили предпринимателю кассовые расходы

В Беломорске судебный пристав ограничил индивидуального предпринимателя в проведении расходных операций по кассе и обратил взыскание на наличные, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находится шесть исполнительных производств в отношении должника о взыскании задолженности на общую сумму более 800 тысяч рублей — это кредитные обязательства перед банками, налоговые платежи.

Должник является индивидуальным предпринимателем и занимается пошивом одежды. Кроме того, он осуществляет розничную торговлю тканями, нитками и швейными аксессуарами.

Судебный пристав в отношении предпринимателя-должника вынес постановление, ограничив на 50% расходы кассовых поступлений.

Таким образом, требования взыскателей удовлетворяются в соответствии с очередностью.