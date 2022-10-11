Приставы в Карелии обновили список арестованной недвижимости, реализуемой на торгах

В Карелии ниже среднерыночной стоимости продаются квартиры, дома, участки и складские помещения.

В Управлении Федеральной службы судебный приставов Карелии сообщили о торгах, на которых будет реализовано имущество должников. Речь идет о недвижимости — квартирах, домах, земельных участках и складских помещениях.

Недвижимость будет реализоваться на публичных торгах ниже среднерыночной стоимости. Торги пройдут 9 ноября.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.