Приставы в Карелии обновили список арестованной недвижимости, реализуемой на торгах

В Карелии ниже среднерыночной стоимости продаются квартиры, дома, участки и складские помещения.
В Управлении Федеральной службы судебный приставов Карелии сообщили о торгах, на которых будет реализовано имущество должников. Речь идет о недвижимости — квартирах, домах, земельных участках и складских помещениях.
Недвижимость будет реализоваться на публичных торгах ниже среднерыночной стоимости. Торги пройдут 9 ноября.
Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание