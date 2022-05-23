Приставы в Карелии продают за долги две иномарки

Торги арестованного имущества проводит УФССП Карелии.

Приставы Карелии реализуют, в том числе ниже среднерыночной стоимости, арестованное имущество. Реализация проводится на публичных торгах.

Так, на торги выставлены два легковых автомобиля: универсал Volvo V50 стоимостью чуть менее полумиллиона рублей, а также Kia Rio 2018 года за более чем 800 тысяч рублей.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут ознакомиться интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: https://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, также на сайте https://www.etp-torgi.ru,печатном издании газеты «Карелия», либо непосредственно в МТУ Росимущества по адресу: Петрозаводск, улица Анохина, 29А, кабинет 16, по рабочим дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 или по номерам телефонов (8142) 59-36-23, (8142) 59 36 27.