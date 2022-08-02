Пробная партия пиломатериалов из Карелии отправилась в Иран

Компания из Карелии «Меддрев» отправила пробную партию пиломатериалов в Иран.

Компания «Меддрев» отправила в Иран две машины с пиломатериалами. Это пробные партии, которые познакомят потенциальных партнеров с качеством продукции региона. Об этом информирует Минэк Карелии.

В середине августа руководство компании запланировало поездку в Иран, чтобы ознакомиться с инфраструктурой порта в городе на Каспийском море Ноушехр, а также на месте провести переговоры с иранскими контрагентами.

В компании пояснили, что сейчас они занимаются расширением производства, устанавливают оборудование для производства мебельных щитов из берёзы. Спрос на эту продукцию в Иране есть, считают в компании «Меддрев».

В июле компании «Меддрев» и «Русский Лесной Альянс» заключили экспортные контракты с иранской торговой компанией Bamiyan Choob Vatan Co. LTD на поставку пробных партий пиломатериалов из ели и сосны.

В сентябре в Карелию с рабочим визитом должны приехать представители крупных иранских компаний — члены Союза производителей и экспортеры деревянной мебели Ирана, сообщили в Минэке.

Ранее представители Карелии посещали Иран с бизнес-миссией.