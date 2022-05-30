Делегация из Карелии продолжает бизнес-миссию в Иране

Карельская делегация продолжает свою работу в столице Исламской республики Иран Тегеране, куда она прибыла в рамках бизнес-миссии.

В начале дня прошла встреча Дмитрия Родионова и Бахмана Эшги, генерального секретаря Тегеранской торговой палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества стран и взаимной кооперации. На ней были предложены варианты развития экономических отношений бизнес-сообществ Карелии и Ирана. Об этом сообщил генеральный директор Центра по импортозамещению и локализации Алексей Раумо.



В течение дня состоялись Ирано-Российский бизнес-форум в Тегеранской торговой палате промышленности, шахт и сельского хозяйства, в котором участвовали около 150 предпринимателей и официальных лиц. Во время форума Дмитрий Родионов представил возможности Карелии и рассказал о республике.

Также свои презентации представили представители лесопромышленного и горнодобывающего комплексов республики. Свой доклад сделал представитель РЭЦ.

Председатель комиссии по продвижению торговли и экспорта, господин Лахути подчеркнул значимость решений, принятых во время недавнего визита президента ИРИ в Россию, для развития экономического сотрудничества стран.



Далее состоялась встреча с членами Тегеранской торговой палаты, промышленности, шахт и сельского хозяйства. Намечено подписание нескольких соглашений. Интерес у иранских партнёров вызвали карельские пиломатериалы. Каменнеобработчики тоже вели активные переговоры, возможны подписания договоров. Переговоры прошли и с форелеводами.