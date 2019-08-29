Проект реконструкции здания филармонии в Петрозаводске будет стоить 20 млн рублей

Заявка на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту на улице Кирова, 12 размещена на сайте госзакупок.

Площади объекта, который планируется реконструировать в период с 2020-2022 г.г., занимают "Театр драмы республики Карелия" и "Карельская государственная филармония".

Заявка на разработку документации для проведения дальнейшей реконструкции здания размещена управлением капстроительства республики. Максимальная цена контракта - 20 млн рублей.

В частности, в задании на проектирование указано, что исполнителю предстоит предусмотреть модернизацию существующего концертного зала и сцены - обеспечить увеличение вместимости с максимальным количеством зрительных мест. В малом (камерном) концертном зале тоже планируется увеличить количество мест. Требуется также провести работы в зале для детей.

В документации указано, что исполнитель должен предусмотреть размещение гостевых автостоянок для посетителей, а также, по возможности, - парковку для служебного траснпорта и персонала. При необходимости следует предусмотреть устройство дренажа и ливневой канализации, указано в документе. Исполнитель также должен спректировать архитектурное освещение здания и территории.

Все требования к перепланировке и технологическим решениям подробно прописаны в технической документации к закупке. В частности, авторам проекта предстоит включить в документы разделы по освещению сцены, системам звукоусиления и электроакустики и так далее.

Источником финансирования проектирования является бюджет республики. Производство работ будет вестись за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Предполагаемая предельная стоимость строительства будет определена при проектировании.

Здание на Кирова, 12 было построено в конце 60-х годов и введено в эксплуатацию в 1972 году. На данный момент в большом концертном зале "Карельской госфилармонии" размещено 480 мест, в малом - 60 мест. В зрительном зале "Театра драмы" - 100 мест.