Проект строительства дороги к водопаду Белые мосты обойдется Карелии в 6,7 млн рублей

Управление автомобильных дорог Карелии выбрало подрядную организацию для разработки проектной документации для строительства дороги к водопаду Белые мосты.

В общей сложности в электронном аукционе приняли участие шесть подрядных организаций, сообщается на сайте "Доринфо".

Контракт стоимостью 6 млн 739 тыс рублей планируют заключить с ООО "Петродорпроект".

Речь идет о дороге протяженностью 10 км от трассы А-121 "Сортавала" к памятнику природы Белые мосты.

Все работы, согласно документации, должны быть выполнены в срок до июля 2020 года.