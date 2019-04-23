07:15, 23 Апреля 2019
Проект строительства дороги к водопаду Белые мосты обойдется Карелии в 6,7 млн рублей
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Управление автомобильных дорог Карелии выбрало подрядную организацию для разработки проектной документации для строительства дороги к водопаду Белые мосты.
В общей сложности в электронном аукционе приняли участие шесть подрядных организаций, сообщается на сайте "Доринфо".
Контракт стоимостью 6 млн 739 тыс рублей планируют заключить с ООО "Петродорпроект".
Речь идет о дороге протяженностью 10 км от трассы А-121 "Сортавала" к памятнику природы Белые мосты.
Все работы, согласно документации, должны быть выполнены в срок до июля 2020 года.
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