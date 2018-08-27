Проект строительства финской АЭС с участием "Росатома" задерживается

Проект строительства атомной станции Fennovoima в финском Пюхяйоки, для которой оборудование планируют произвести в Петрозаводске, задерживается.

Как пишет Yle, в финской компании подтверждают, что не успеют в срок подготовить всю необходимую документацию для получения лицензии на строительство.

В Fennovoima подтверждают, что техническую документацию не смогут оформить в срок. Это, в свою очередь, чревато задержкой всего проекта.

Fennovoima намерена объявить обновленный график строительных работ в конце года. Поставщиком АЭС является российская госкорпорация "Росатом".

В Финляндии на прошлой неделе поднялся небольшой скандал вокруг Fennovoima в свете сведений, содержащихся в новой книге о президенте Саули Ниинистё. В ней, в частности, утверждалось, что Ниинистё вмешался в ситуацию с проектом АЭС Fennovoima. Президент опроверг давление на государственную энергокомпанию Fortum, которая в итоге спасла проект. Также в бывшем руководстве Fortum заявили, что не было никакого давления со стороны президента.

В прошлом году в финских СМИ писали о том, что новые инструкции финских властей касательно безопасности неприятно удивили российских партнеров проекта.

В 2016 году группа экспертов финского ядерного консорциума Fennovoima Oy провели аудит филиала компании "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш". В 2017 году завод подтвердил готовность к участию в проекте "Ханхикиви" и получил положительные оценки по модернизации оборудования, разработке документации и закупкам материалов, корпоративной культуре.

В 2013 году между финской компанией Fennovoima Oy и подразделением ГК РОСАТОМ, АО "Русатом Энерго Интернешнл" был подписан контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". В 2015 году с АО "Атомэнергомаш" был заключен контракт на поставку оборудования реакторной установки для АЭС "Ханхикиви". RAOS Project Oy выступает генеральным подрядчиком по проекту. Для выполнения обязательств по этому контракту "Атомэнергомаш" привлекает в качестве изготовителя оборудования АО "АЭМ-технологии". Ввод одноблочной АЭС "Ханхикиви-1" в коммерческую эксплуатацию планируется в 2024 году.