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Проектом Генплана Петрозаводска определены улицы, где планируется ограничить скорость до 40 км/час

Новости. Общество
09:46, 15 Октября 2021
фото: © z56.d.sdska.ru

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Эксперимент по ограничению максимальной скорости движения автотранспорта до 40 км/час предлагается провести на нескольких центральных улицах Петрозаводска.

Такая идея содержится в проекте изменений в Генеральный план города.

«Предлагается организация зон с ограничением максимально допустимой скорости движения транспортных средств 40 км/час. В качестве пилотного участка предлагается использовать зону вокруг пр. Ленина, ограниченную ул. Еремеева, Красной ул., ул. Шотмана, Красноармейской ул., ул. Гоголя, пр. Карла Маркса, Онежской набережной», — говорится в документе.

Его разработчики не согласны с общепринятым мнением, что снижение скоростного режима с 60 км/час до 40 км/час существенно сказывается на времени передвижения по городу.

«Средняя дистанция поездки на личном автомобиле в черте города Петрозаводск составляет 7,5 км. Разница в преодолении этого расстояния в скоростном режиме 40 км/час и 60 км/час составит не более 4 минут», — поясняется в проекте.

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