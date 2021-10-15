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Проектом Генплана Петрозаводска предлагается растапливать снег с улиц города в снеготаялках

Новости. Общество
11:04, 15 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Разработчики проекта изменений в Генеральном плане Петрозаводска предложили несколько вариантов утилизации снега, который убирают зимой с улиц города.

Проект размещен на официальном сайте администрации.

«Размещение снега на „сухих“ снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую сеть; сброс снега в систему водоотведения хозбытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на канализационных очистных сооружениях; подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения», — сказано в документе.

Проектом предлагается вариант строительства снегосплавного пункта в районе канализационных очистных сооружений и нефтебазы.

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Комментарии

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David.
2021-10-15 12:11:22
На что угодно есть деньги, кроме бесплатных экспресс тестов на коронавирус.
Вепс
2021-10-15 12:23:12
Умные давно сделали бесплатную прививку, а жители Вилобаджо до сих пор платят за тесты на короновирус.
комба
2021-10-15 12:08:48
Где деньги, Зин? Планировали атомную станцию построить в недоразвито местности, но трибун Белозерцев возбудил толпу, вас, учОных против строительства. В итоге её построили молчаливым и хитрым финнам. А вам нечем снег таять без электроэнергии. Хотели халявы как юзер, получили фиг с маслом.
:)
drug
2021-10-15 11:41:11
Да не смешите людей.
Очень странно, что за последние 3 года не возбудили уголовные дела по завышенным цифрам по вывозу снега.
Подрядчик писал, а мэрия подписывала акты.
На всех улицах установлены камеры, и не является проблемой проверить сколько реально машин снега было вывезено с дорог.
Можно проверять за одну ночь и по одной улице. И так по очереди мониторить.
Весь снег складируют на газонах вдоль проезжих частей, и лежит он там до самой весны.
Бабенка
2021-10-15 11:22:40
Вечнонедовольные все равно будут визжать, что зима как обычно пришла внезапно :)
drug
2021-10-15 11:43:44
Бабенка, "доярка" сама вдумайся в свои слова.
Зима приходит внезапно для чиновников.
А вечно недовольные это жители.
Гость
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