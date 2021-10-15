Проектом Генплана Петрозаводска предлагается растапливать снег с улиц города в снеготаялках

Разработчики проекта изменений в Генеральном плане Петрозаводска предложили несколько вариантов утилизации снега, который убирают зимой с улиц города.

Проект размещен на официальном сайте администрации.

«Размещение снега на „сухих“ снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при естественном таянии, с последующим сбросом очищенных вод в дренажно-ливневую сеть; сброс снега в систему водоотведения хозбытовых сточных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на канализационных очистных сооружениях; подача снега на снеготаялки на природном топливе с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы водоотведения», — сказано в документе.

Проектом предлагается вариант строительства снегосплавного пункта в районе канализационных очистных сооружений и нефтебазы.