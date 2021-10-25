Профессионалы из Москвы бесплатно смажут лыжи спортсменам Карелии

В Петрозаводск вновь приехал мобильный сервисный центр по подготовке беговых лыж.

По информации Минобразования и спорта республики, с 25 по 27 октября на «Кургане» будет работать мобильный сервисный центр по подготовке беговых лыж. Олимпийский комитет России командировал в Карелию специалистов, которые будут бесплатно осуществлять подготовку лыж для членов сборных команд республики, в том числе лыжников и биатлонистов из районов.

В министерстве напомнили, что мобильные сервисные центры ОКР являются наследием зимних Олимпийских Игр в Сочи. На технологической базе, полученной в рамках реализации проекта Олимпийского комитета России «Штайншлифт» при поддержке компании «Газпром», специалистами производится станочная обработка скользящей поверхности лыж.

В прошлом году сотрудники инновационной «мастерской на колесах» проводили в Карелии подготовку беговых лыж, а в 2017 году - горных лыж и сноубордов.

Сервисный центр не только окажет практическую помощь в подготовке спортивного инвентаря, но и даст возможность ознакомиться с оборудованием сервисных центров и методиками, используемыми техническими специалистами при станочной обработке скользящей поверхности лыж.

С вопросами, касающимися подготовки лыж, представители спортивных учреждений Карелии могут обращаться в республиканскую Федерацию лыжных гонок.