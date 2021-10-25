890x80
Реклама

Профессионалы из Москвы бесплатно смажут лыжи спортсменам Карелии

Новости. Спорт
13:44, 25 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

В Петрозаводск вновь приехал мобильный сервисный центр по подготовке беговых лыж.

По информации Минобразования и спорта республики, с 25 по 27 октября на «Кургане» будет работать мобильный сервисный центр по подготовке беговых лыж. Олимпийский комитет России командировал в Карелию специалистов, которые будут бесплатно осуществлять подготовку лыж для членов сборных команд республики, в том числе лыжников и биатлонистов из районов.

В министерстве напомнили, что мобильные сервисные центры ОКР являются наследием зимних Олимпийских Игр в Сочи. На технологической базе, полученной в рамках реализации проекта Олимпийского комитета России «Штайншлифт» при поддержке компании «Газпром», специалистами производится станочная обработка скользящей поверхности лыж.

В прошлом году сотрудники инновационной «мастерской на колесах» проводили в Карелии подготовку беговых лыж, а в 2017 году - горных лыж и сноубордов.

Сервисный центр не только окажет практическую помощь в подготовке спортивного инвентаря, но и даст возможность ознакомиться с оборудованием сервисных центров и методиками, используемыми техническими специалистами при станочной обработке скользящей поверхности лыж.

С вопросами, касающимися подготовки лыж, представители спортивных учреждений Карелии могут обращаться в республиканскую Федерацию лыжных гонок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Новое
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»