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Профсоюзы Карелии не находят нарушений в сокращении работников БСМП

Новости. Общество
15:58, 30 Января 2020
фото: © паблик Avaruus | Молодежный Медиаресурс
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Лидер карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин прокомментировал ситуацию с сокращением в Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Напомним, сотрудники пищеблока БСМП, 37 человек, получили уведомления о сокращении. Организация питания учреждении здравоохранения передается на аутсорсинг. С 1 апреля кормить пациентов будет уже не больница, а фирма, которая выиграет конкурс.

По мнению руководителя отраслевого профсоюза, переход на внешнее обслуживание по питанию – нормальная практика не только для Карелии, но и для всей России.

"У нас уже несколько учреждений здравоохранения перешли на аутсорсинг. Таким образом, из функции медицинской организации уходит немедицинская часть – приготовление диетических блюд. На пациентах это никак не отразится. Они по-прежнему, в полном объеме, будут получать положенное им питание. Эти вопросы в компетенции Главного врача учреждения. Задача нашей организации - не допустить нарушения трудового законодательства во время процедуры сокращении сотрудников кухни, вести контроль за соблюдением прав тех, кого сокращают. И на данном этапе все в пределах нормы закона. Всем сотрудникам предложены вакантные места в других учреждениях", - рассказал лидер карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин.

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Комментарии

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zanoza
2020-01-30 16:38:15
Видимо и обеспечение бесплатным питанием школьников младших классов будет организовано через аутсорсинг. Аутсорсинг завоёвывает рынок из-за дешевизны, а не из-за высокого качества. Больным БСМП можно только посочувствовать, скоро их ждёт ужасное питание.
некто
2020-01-30 16:25:26
Сколько же всяких лидеров в профсоюзах наплодилось . Каждый получает достойную зарплату , имеет нормированный рабочий день . кабинет . Только реальной пользы от них никакой , т.к интересы отстаивают только свои . позиции никакой не имеют , проводят только соглашательскую политику . Другое дело профсоюз " Действие " , это сила .
Сеня
2020-01-30 16:05:55
наши профсоюзы независимы, от них ничего не зависит
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