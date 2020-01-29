Профсоюзы Карелии не находят нарушений в сокращении работников БСМП

Лидер карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин прокомментировал ситуацию с сокращением в Больнице скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Напомним, сотрудники пищеблока БСМП, 37 человек, получили уведомления о сокращении. Организация питания учреждении здравоохранения передается на аутсорсинг. С 1 апреля кормить пациентов будет уже не больница, а фирма, которая выиграет конкурс.

По мнению руководителя отраслевого профсоюза, переход на внешнее обслуживание по питанию – нормальная практика не только для Карелии, но и для всей России.

"У нас уже несколько учреждений здравоохранения перешли на аутсорсинг. Таким образом, из функции медицинской организации уходит немедицинская часть – приготовление диетических блюд. На пациентах это никак не отразится. Они по-прежнему, в полном объеме, будут получать положенное им питание. Эти вопросы в компетенции Главного врача учреждения. Задача нашей организации - не допустить нарушения трудового законодательства во время процедуры сокращении сотрудников кухни, вести контроль за соблюдением прав тех, кого сокращают. И на данном этапе все в пределах нормы закона. Всем сотрудникам предложены вакантные места в других учреждениях", - рассказал лидер карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Михаил Цаплин.