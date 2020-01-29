Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске перестанет сама кормить пациентов

Работники пищеблока БСМП попали под сокращение в связи с передачей организации питания в больнице на аутсорсинг.

На днях карельские СМИ сообщили об увольнении 37 работников в БСМП. Сотрудники пищеблока получили уведомления о сокращении. Организация питания учреждении здравоохранения передается на аутсорсинг. С 1 апреля кормить пациентов будет уже не больница, а фирма, которая выиграет конкурс.

По словам исполняющей обязанности главного врача БСМП Натальи Алонцевой, данная реорганизация могла произойти и через месяц, и через два, и через полгода.

"Возникшую проблему с питанием в больнице все равно нужно было решать. Она возникла не сегодня, а несколько лет назад. И, к сожалению, эту проблему невозможно решить в наших условиях. Больница построена давно, ее помещения не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим нормам. Мы даже нормальный ремонт не можем сделать на кухне, поскольку готовят там ежедневно с раннего утра и до вечера. Помещение ветшает, а закрыть его на ремонт нельзя – нам просто негде больше готовить на 470 человек. Поэтому, хотим мы или не хотим, но нам нельзя оставлять свой пищеблок. Мы не можем выполнить предписания Росздравнадзора, которые нам выдаются после плановых и внеплановых проверок ведомства", - рассказала "Столице на Онего" Наталья Алонцева.

Главврач привела пример, с моечной, в которой сотрудники больницы и пищу раздаютм пациентам, и посуду моют. Если 20 лет назад это было нормально, но на сегодняшний день другие требования и со стороны Росздравнадзора, и со стороны пациентов.

"Сделать две комнаты из буфетной мы не можем. Кроме того, вентиляция в буфетной должна быть другой, что тоже невозможно изменить в наших условиях. В результате предписания мы не выполняем, все они заканчиваются огромными штрафами: больница платит и по 50 тысяч рублей, и по 150 тысяч рублей. Но самое главное, что существует риск для наших пациентов - с таким пищеблоком никто не застрахован от возникновения инфекций. Поэтому, когда мы взвесили и оценили все наши возможности, поняли, что аутсорсинг – это единственное решение на сегодняшний день", - отметила руководитель учреждения.

Подробнее о грядущих изменениях в БСМП читайте в материале "Столицы на Онего".