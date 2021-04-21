Профсоюзы Карелии получили предложение о продаже их доли в санатории «Марциальные воды»

Правительство Карелии рассматривает вопрос о выкупе 49% доли Союза организаций профсоюзов в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Об этом сообщил руководитель профсоюзной организации Илья Косенков.

По его словам, профсоюзы получили такое предложение от правительства, которому принадлежит 51% доли в уставном капитале.

Руководство санатория заказало оценку рыночной стоимости доли профсоюзов.

По словам Косенкова, от результатов оценки будет зависеть позиция профсоюзов о целесообразности продажи их доли.

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