Профсоюзы Карелии получили предложение о продаже их доли в санатории «Марциальные воды»

Правительство Карелии рассматривает вопрос о выкупе 49% доли Союза организаций профсоюзов в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды».
Об этом сообщил руководитель профсоюзной организации Илья Косенков.
По его словам, профсоюзы получили такое предложение от правительства, которому принадлежит 51% доли в уставном капитале.
Руководство санатория заказало оценку рыночной стоимости доли профсоюзов.
По словам Косенкова, от результатов оценки будет зависеть позиция профсоюзов о целесообразности продажи их доли.
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