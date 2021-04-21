Реклама на сайте
Прислать новость
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО) 49
21.04.2021 19:36
Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске 8
Сегодня 09:18
Мужчина с женщиной сгорели в своем доме в поселке Карелии
21.04.2021 15:43
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 3
21.04.2021 18:05
Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия 1
21.04.2021 19:10
Участники акции солидарности с Навальным собрались на площади в Петрозаводске 6
21.04.2021 19:20
Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях 3
21.04.2021 16:15

Профсоюзы Карелии получили предложение о продаже их доли в санатории «Марциальные воды»

Новости. Общество
12:33, 22 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Правительство Карелии рассматривает вопрос о выкупе 49% доли Союза организаций профсоюзов в уставном капитале ООО «Санаторий «Марциальные воды».

Об этом сообщил руководитель профсоюзной организации Илья Косенков.

По его словам, профсоюзы получили такое предложение от правительства, которому принадлежит 51% доли в уставном капитале.

Руководство санатория заказало оценку рыночной стоимости доли профсоюзов.

По словам Косенкова, от результатов оценки будет зависеть позиция профсоюзов о целесообразности продажи их доли.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-22 12:50:19
Шах и мат косенкову. Придется работу искать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»