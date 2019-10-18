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Новости. Общество
12:31, 18 Октября 2019
фото: gov.karelia.ru

Профсоюзы поддержали решение рабочей группы по реорганизации БСМП

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Представители профсоюзных организаций приняли участие в обсуждении судьбы Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска.

Решение Минздрава республики о выходе Станции скорой помощи из состава Больницы скорой медицинской помощи поддержали лидеры профсоюзных организаций. Они приняли участие в первом заседании рабочей группы по вопросам реорганизации БСМП, где вчера было озвучено решение создать новое учреждение на базе государственного казенного учреждения "Резерв", которое занимается хранением резервов на случай чрезвычайных ситуаций. Напомним, как только это учреждение будет переименовано, его устав пройдет регистрацию в налоговом органе, будут приняты новый коллективный договор и новое положение об оплате труда работников. При этом сотрудники станции скорой медицинской помощи будут оформлены в рамках перевода с сохранением всех гарантий, включая право на отпуск.

"На данный момент нас устраивает ход событий и результаты заседания рабочей группы. Все деньги будут, так сказать, в одном, нашем котле. Пока же все идет в БСМП. Но для нас самое главное, чтобы изменился уровень зарплат. В остальном могу заверить, что все работники скорой хотят работать, любят свою работу. Те, кто не любит, давно уволились. Пока это хорошее начало, но мы теперь хотим услышать конкретные цифры», - прокомментировала Karelia.news итоги первого заседания рабочей группы председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Ольга Чайка.

По ее словам, сегодня развеяны опасения и о том, что при реорганизации коллектив будет разделен. Работники Станции скорой помощи переживали, что водители не будут находиться вместе с медиками. А это могло сказаться на мобильности и оперативности работы службы.

"Опасения развеяны. Медики и автохозяйство перейдут в новое учреждение вместе", - отметила Ольга Чайка.

Председатель Союза профсоюзов в Республике Карелия Илья Косенков уверен, что реорганизация БСМП решит многие финансовые проблемы службы скорой помощи.

"Когда Станция скорой помощи выполняет 30 процентов вызовов бесплатно, поскольку оказывает помощь незастрахованным гражданам, а все финансовые потоки идут в БСМП, то финансовых перекосов не избежать. После выделения Станции в единое юридическое лицо учреждению будет проще решать свои проблемы. Оказание скорой медицинской помощи – это важное направление деятельности в системе здравоохранения. И я уверен, что этому будет уделено самое серьезное внимание со стороны властей. Поддерживаю планы министерства, по которым на втором этапе в новый центр вольются медицина катастроф и санитарная авиация. В Карелии появится единая диспетчерская служба. В результате люди будут получать своевременную оперативную медицинскую помощь, а работники скорой помощи – достойную зарплату", - уверен Илья Косенков.

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Комментарии

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кир
2019-10-18 12:54:09
Пока итальянцами занимаетесь совсем дворников забыли. Когда они работать будут целый рабочий день?
Писарев
2019-10-18 13:19:22
кир, Дворники уже отработали. Они с 6.00 метлами машут за пайку.
Гость
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