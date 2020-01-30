Прогнозы о миграционной убыли в Карелии в 2019 году не оправдались

Миграционная убыль населения Карелии в 2019 году составила 239 человек – это в 3 раза меньше, чем прогнозировалось.

Такой вывод следует из сравнения двух документов Карелиястата.

Первый из них - погноз общих показателей естественного движения и миграции населения Карелии был составлен в 2018 году и содержал предполагаемые данные о миграционной убыли в 2019-2021 году. Второй документ - доклад Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2019 год, опубликованный в январе 2020 года, содержит более оптимистичные данные. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".