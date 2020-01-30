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Прогнозы о миграционной убыли в Карелии в 2019 году не оправдались

Новости. Общество
09:37, 31 Января 2020
фото: pixabay
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Миграционная убыль населения Карелии в 2019 году составила 239 человек – это в 3 раза меньше, чем прогнозировалось.

Такой вывод следует из сравнения двух документов Карелиястата.

Первый из них - погноз общих показателей естественного движения и миграции населения Карелии был составлен в 2018 году и содержал предполагаемые данные о миграционной убыли в 2019-2021 году.

Второй документ - доклад Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за 2019 год, опубликованный в январе 2020 года, содержит более оптимистичные данные.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-01-31 12:02:26
Ждут открытия авиасообщения с Хельсинки. Чтобы эмигрировать с комфортом.
Dredd
2020-01-31 11:20:01
Не на что бежать, вся зарплата остается в Магните.
Вася
2020-01-31 09:49:15
Бежать больше некому,остались одни нищие пенсионеры патриоты ,стабильность до гроба.
Гость
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