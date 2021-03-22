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Программа "Экранная камера": в чем заключаются ее преимущества?

Новости. Общество
16:52, 23 Марта 2021
фото: © screencam.ru
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Для того, чтобы проводить вебинары в онлайн режиме или записывать важные трансляции, необходима специальная программа.

Компания AMS Software разработала качественное программное обеспечение под названием "Экранная камера", которая направлена на запись экрана персонального компьютера на основе операционной системы Windows. С ее помощью можно не только сохранять материалы в видео формате со звуком, но и редактировать записанные материалы.

Программа для съемки экрана Экранная камера отличается простым и понятным интерфейсом, который не требует наличия определенных знаний и умений. Вследствие чего начать в нем работать можно сразу после скачивания на рабочий стол компьютера.

Основные достоинства программы "Экранная камера"

экранная камера screencam.ru

Программное обеспечение "Экранная камера" позволяет создавать видеофайлы любого формата, записывая материал непосредственно с экрана компьютера. Это очень удобный в обращении софт, при помощи которого можно записывать профессиональные ролики для использования в блогах, в рабочих презентациях, для записи вебинаров. В дополнение программа обладает множеством преимуществ, таких как:

1. Включена уникальная библиотека титров и музыкальных сопровождений. Данная опция позволяет отредактировать видео, добавив в него одну из 30 предложенных эффектных заставок, мелодию или субтитры.

2. Мгновенная загрузка записей в социальные сети. Используя данное приложение, открывается функция по подготовке ролика к публикации на YouTube, Вконтакте, Яндекс.Видео и другое.

3. Сохранение видеофайла проводится в любом удобном формате, среди которых можно выделить наиболее популярные: AVI, MP4, MOV, WMV. Благодаря этому записанные материалы можно просматривать на телевизоре, мобильных устройствах. Дополнительно есть возможность перенести файл на DVD-диск.

4. Легкий в понимании рабочий процесс, состоящий из трех действий: полный или частичный захват экрана, редактирование и сохранение.
5. Удобное меню на русском языке.

Таким образом, скачав программу "Экранная камера", открывается множество возможностей для проведения вебинаров, записи спортивных соревнований или трансляции игровой деятельности. При этом приложение обладает простотой, надежностью и комфортным использованием. Скачать программу от разработчика можно на сайте screencam.ru

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