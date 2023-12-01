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Производители пеллет Карелии нуждаются в государственной поддержке

Новости. Экономика
10:05, 04 Декабря 2023
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Топливные гранулы способны не только заменить грязное и дорогое топливо для котельных, но и с выгодой обогреть частные дома.

Карелия была и остается регионом, отопление которого сильно зависит от привозного, а значит, дорогого топлива. На мазут, солярку и уголь приходится более 60% всех видов топлива в республике. Еще 20 процентов — на природный газ.

Кроме высокой цены и соответствующего роста тарифов для населения, мазут, солярка и уголь еще и очень грязные виды топлива. Их сжигание крайне отрицательно сказывается на окружающей среде и на здоровье людей.

При этом Карелия обладает всем необходимым для того, чтобы полностью отказаться от неэкологичного и неэкономичного топлива, завозимого из других регионов страны. Готовым решением надоевшей проблемы здесь видится повсеместное использование топливных гранул или пеллет.

При этом, производственники настаивают на том, чтобы у предприятий была государственная поддержка. Такие «хотелки» появились не на пустом месте: в Западной Европе государство давно и активно поддерживает деньгами не только производителей пеллет, но и покупателей котлов для их сжигания.

Есть и отечественные примеры, причем по соседству. Так, в Арханельской области и в республике Коми государство компенсирует населению часть стоимости котлов, а также выделяет субвенции производителям пеллет. В результате все больше и больше частных домовладений переходят на этот вид топлива, пеллеты все чаще горят в муниципальных котельных. В Мурманской области большое количество туристических баз также перешли на пеллеты.

За сколько может окупиться пеллетное оборудование в небольшой гостинице и почему Карелия получила намного меньше денег на перевод котельных на пеллеты, чем соседняя Архангельская область — читайте в нашем материале «Пеллеты как подарок карельской экономике». 

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