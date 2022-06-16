Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что производство на «Москвиче» стартует до конца года.

Производство автомобилей «Москвич» стартует до конца года, возможен выпуск гибридных или электрических версий, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе ПМЭФ. Об этом информирует ТАСС.

«Предприятие „Москвич“ — бывший „Автофрамос“, принадлежавший Renault, до конца года должен запустить [производство]. Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия», — сказал Мантуров.

Ранее акции завода «Рено Россия» были переданы Москве. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге, завод, который перешел в столичную собственность, будет производить автомобили под брендом «Москвич», а основным технологическим партнером возрожденного московского завода станет «Камаз». Планируется, что на первом этапе будет налажено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе и электромобилей.