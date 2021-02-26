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Производство домокомплектов для ИЖС запущено в Петрозаводске

Новости. Экономика
11:18, 27 Февраля 2021
фото: пресс-служба "Nova"
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ООО "Линна" запустило производство домокомплектов для возведения каркасных домов за счет льготного кредита от Фонда развития промышленности Республики Карелия.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Nova", в структуру которой входит ООО "Линна". 

Средства займа были направлены на приобретение ригельной станции и деревообрабатывающего центра.

ООО "Линна" специализируется на изготовлении каркасных домов по типовым и индивидуальным проектам. Дома будут продаваться под брендом "Eco Talo" ("Эко Дом").

Ранее правительство Карелии объявило о разработке комплекса мер господдержки предприятий, которые занимаются изготовлением домокомплектов для строительства деревянных домов.

Об этом сообщил и.о. министра экономического развития Карелии Олег Ермолаев на встрече с представителями региональных отделений банков.

По словам министра, правительство республики проводит работу по изменению нормативно-правовой базы для поддержки предприятий, занимающихся производством домов из древесины на территории Карелии.

Ермолаев отметил, что в России доля строительства с применением продукции деревянного домостроения составляет всего 12%. В Финляндии, Швеции, США доля деревянного домостроения доходит до 80%.

От банковского сообщества власти ждут изменения условий выдачи населению ипотечных кредитов для строительства деревянных домов.

Ранее на федеральном уровне была принята программа субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов, но она не оправдала ожиданий правительства, так как оказалась невостребованной у россиян. Программа не заработала прежде всего из-за первоначально короткого срока кредитования.

 

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Комментарии

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театральный критик
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В соседней финляндии с таким же климатом :)
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