Производство электрических снегокатов и дрифт-трайков планируется запустить в Карелии

ООО «Шеринг групп» планирует запустить в Карелии в 2023 году производство детских электрических снегокатов и дрифт-трайков.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, модели разработал карельский инженер Александр Сержантов. Их образцы успешно прошли испытания.

Как пояснил Ермолаев, электрические снегокаты и дрифт-трайки предназначены для катания детей. Их мощности хватит, чтобы ездить без подзарядки до 2 часов и развивать скорость до 25 км/ч. На снегокате могут одновременно сидеть ребёнок и взрослый, если их вес в сумме не превышает 80 кг. Дрифт-трайк – это трёхколёсный электровелосипед, у которого задние колеса имеют низкое сцепление с дорогой. Максимальная нагрузка на него составляет 50 кг.

В 2021 году компания начала выпускать электробайки.



Для запуска производства фирма получила льготные займы в Фонде венчурных инвестиций Карелии.