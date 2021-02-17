Пройти техосмотр стало сложнее: МВД установило новые требования к безопасности авто

МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

С документом ознакомился ТАСС.

В документе перечислены более 80 требований, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его систем.

Например, в исправных машинах изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диапазоне угла его поворота. Если возникнет сложность, то техосмотр пройден не будет. Кроме того, на техосмотре будут обращать внимание на суммарный люфт в рулевом управлении, который не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем автомобиля.

О других требованиях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".