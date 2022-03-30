Прокуратура зафиксировала массовые звонки и рассылки гражданам для вызова паники

Прокуратура фиксирует массовые звонки и рассылки гражданам, чтобы вызвать панику и дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщил во вторник генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, передает ТАСС.

«Практически ежемесячно возникают новые опасные преступные схемы. В последнее время мы наблюдаем массовые звонки и рассылки гражданам с целью посеять панику, дестабилизировать обстановку в стране», — сказал он.

Вместе с тем генпрокурор сообщил, что благодаря принятым мерам в прошлом году сократился рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.