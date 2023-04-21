Прославленный легкоатлет из Карелии взял бронзу на всероссийских соревнованиях в Лужниках

Заключительный день серии легкоатлетических стартов «Неделя легкой атлетики» принес Карелии еще одну медаль, сообщили в Минспорта региона.

«Неделя легкой атлетики» проходила в московских Лужниках с 5 по 10 июня. В минувшую субботу мастер спорта международного класса, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Андрей Лукин завоевал бронзу на дистанции 200 метров.



В Минобразования и спорта нашей республики поздравили спортсмена и его тренеров - Александра Смирнова и Аниту Сигареву.



Напомним, в конце мая наше издание сообщало о том, что Андрей Лукин завовевал золото в беге на 200 метров на командном чемпионате России по легкой атлетике.