Протоиерей накормил сладостями подростков, находящихся в СИЗО Петрозаводска

Настоятель Сретенского храма протоиерей Леонид Леонтюк поздравил несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе Петрозаводска, с началом учебного года, сообщили в УФСИН по Карелии.

Несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в СИЗО-1, посетил помощник начальника УФСИН по работе с верующими протоиерей Леонид Леонюк.

Отец Леонид поздравил подростков с началом учебного года и провел с каждым духовно-нравственную беседу на тему семейных ценностей и отношению к своему будущему, ответил на вопросы и дал свои наставления о недопустимости противоправного поведения в обществе.

Кроме того, Леонид Леонтюк подарил каждому сладости и набор канцелярских принадлежностей, необходимых для обучения.

Ранее сообщалось, что первого сентября за школьные парты сели более 250 осужденных исправительных учреждений Карелии.