Сотни заключенных в Карелии сегодня сели за парты

Первого сентября за школьные парты сели более 250 осужденных исправительных учреждений Карелии, сообщили в УФСИН.

Сегодня во всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений УФСИН Карелии прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. 1 сентября за парты сели 257 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не имеющих среднего образования.

На сегодняшний день в подразделениях уголовно-исполнительной системы Карелии функционирует 1 вечерняя общеобразовательная школа, 2 филиала школы и 2 учебно-консультационных пункта.

Кроме учеников школ, получать образование будут учащиеся профессиональных училищ. Их в этом учебном году планируется обучить более 500 осужденных по 12 направлениям, 270 уже приступили к обучению по специальностям: оператор швейного оборудования, электросварщик, мастер столярного и мебельного производства, повар и др.