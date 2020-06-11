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Проведение концертов в России разрешат не раньше осени

Новости. Общество
20:40, 11 Июня 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив
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Концертная деятельность в России может возобновиться в сентябре.

Рекомендации по проведению репетиций для филармоний и концертных организаций будут готовы в ближайшее время, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минкультуры РФ.

"Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому проработанные с профессиональным сообществом требования по рассадке зрителей будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время", – сообщила замглавы Минкультуры РФ Алла Манилова.

В ходе совещания были рассмотрены и одобрены предложения, подготовленные Московской филармонией с учетом мнения профессионального музыкального сообщества. Было принято решение взять их за основу при подготовке соответствующих материалов для направления в Роспотребнадзор.

В частности, в этом документе отражены ориентировочные даты возобновления работы концертных учреждений: в ближайшее время могут начаться репетиции, а в сентябре они будут готовы к встрече со зрителем.

Документ будет содержать детальныетребования по дезинфекции залов и рабочих помещений, по организации работы в кабинетах при соблюдении социальной дистанции, по созданию "умной маршрутизации" для разведения встречных потоков людейя внутри учреждения, в том числе для сотрудников во время репетиций.

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