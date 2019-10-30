Проверять людей в российских аэропортах планируют скрыто

Досмотровый комплекс, который не будет использовать рентгеновское излучение и позволит скрытно проверять людей в аэропортах может появиться в России.

Комплекс уже создается, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилла Макарова.



"Сейчас, как я уже упоминал, мы в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещенные к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо", – рассказал Макаров.



По его словам, сейчас в аэропортах и на железнодорожных вокзалах стоят подобные комплексы, но они используют рентгеновское излучение, которое влияет на человека.



"А создаваемый комплекс практически не влияет на человека. Кроме того, он устанавливается скрытно, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем", – пояснил гендиректор.



Макаров подчеркнул, что это пока только разработка, которую до конца года попытаются привести в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам.