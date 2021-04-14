Провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска назвали Игоря Корсакова

Заместителя премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии Игоря Корсакова прочат на пост главы Петрозаводска.

Сегодня в телеграм-канале лидер фракции "Единой России" в Заксобрании Карелии Леонид Лиминчук сообщил, что провластным кандидатом на должность сити-менеджера Петрозаводска называют вице-премьера правительства Игоря Корсакова.

"Стала известна фамилия провластного кандидата на должность Петрозаводского градоначальника. Это вице-премьер правительства Игорь Корсаков. Подзатянувшаяся интрига рассеялась", - написал Лиминчук.

По нашей информации, Игорь Корсаков на 10.00 сегодняшнего дня не подал документы в конкурсную комиссию как кандидат на пост сити-менеджера Петрозаводска.

Получить комментарий по данному вопросу от самого Корсакова на данный момент не удалось.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

Справка: Игорь Корсаков указом главы Карелии с 9 января 2018 года был назначен членом правительства республики – заместителем премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Корсаков имеет высшее медицинское образование. Также он выпускник Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция" и Волго-Вятской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работал заместителем начальника управления Министерства юстиции Чувашии - главным судебным приставом республики, руководил Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. С 2010 года занимал должность руководителя УФССП по Нижегородской области - главного судебного пристава Нижегородской области.

Именно о нем глава Карелии Артур Парфенчиков говорил: "Мне нужен был генерал, который знает, как пахнет санитарский халат".