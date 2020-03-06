Психологи разложили карты с несовершеннолетними нарушителями в Петрозаводске

Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели психокоррекционное занятие с несовершеннолетними, сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 4 марта с несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, старший психолог Ирина Головач и курсант 5 курса Вологодского института права и экономики ФСИН России Дарья Парфенова провели групповое псикоррекционное занятие с применением метафорических ассоциативных карт.

Проведение подобных занятий - эффективный инструмент, помогающий заглянуть в наше подсознание. Такие карты являются одним из инструментов в работе психологов, который широко используется в психологической практике. Подростки всегда с интересом включаются в такую работу.