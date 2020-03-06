890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии водитель вылетел с дороги на заснеженной трассе (ВИДЕО)
Сегодня 15:46
"Камаз" сбил женщину в Петрозаводске 4
Сегодня 08:47
Водитель разбил голову в ДТП в Карелии (ФОТО)
Сегодня 09:19
Полиция Петрозаводска ищет женщину, возможно, причастную к краже из торгового центра (ВИДЕО)
Сегодня 07:25
Двух рыбаков накажут за выход на лед в Петрозаводске 4
Сегодня 09:07

Психологи разложили карты с несовершеннолетними нарушителями в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 06 Марта 2020
фото: УФСИН Карелии
Загрузка...

Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели психокоррекционное занятие с несовершеннолетними, сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 4 марта с несовершеннолетними подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, старший психолог Ирина Головач и курсант 5 курса Вологодского института права и экономики ФСИН России Дарья Парфенова провели групповое псикоррекционное занятие с применением метафорических ассоциативных карт.

Проведение подобных занятий - эффективный инструмент, помогающий заглянуть в наше подсознание. Такие карты являются одним из инструментов в работе психологов, который широко используется в психологической практике. Подростки всегда с интересом включаются в такую работу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-06 17:49:14
Ловко пристроились. С сопляками в фантики играют, а стаж ментовский капает .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
03.03.2020, 14:04
В Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 2
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»