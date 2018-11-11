Психологи заявили об опасности соцсетей для здоровья

Психологи из Пенсильванского университета в США заявили, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях может повысить чувство одиночества и привести к депрессии.

Об этом сообщил журнал Journal of Social and Clinical Psychology, передают "Известия". В исследовании ученых приняли участие 143 студента. Они активно пользуются такими приложениями, как Instagram, Facebook и Snapchat. Психологи выяснили настроение и самочувствие участников с помощью опроса, а затем замерили среднее время активности молодых людей в соцсетях с помощью статистики в смартфоне iPhone.

Всех студентов разделили на две группы. Одним разрешили пользоваться соцсетями в том же объеме, что и раньше, а вторым выделили на это 10 минут в день. Эксперимент длился в течение трех недель.

По завершении ученые снова провели опрос и выяснили, что от проведенного в социальных сетях времени напрямую зависят депрессия и чувство одиночества. Участники из второй группы выказали меньше признаков депрессии.

Руководитель исследования Мелисса Г. Хант отметила, что считает ироничным то, что сокращение времени пользования соцсетями делает человека менее одиноким. Психологи предположили, что причина таких показателей в подсознательном сравнивании себя с теми, кто якобы живет лучше на страницах Instagram.

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