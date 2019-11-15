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Новости. Общество
06:25, 15 Ноября 2019
фото: https://vk.com/wall-174196957_9111, https://vk.com/segezha_online?w=wall-6743027_254175

Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)

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Жители Сегежи в сети рассказывают о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

В соцсетях появилось множество фотографий и рассказов очевидцев о странных фактах, зафиксированных в Сегеже. По словам жителей, "город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем".

В сети появились фотографии желтого снега. Как сообщает паблик "Отражение. Карелия", но больше всего людей напугала массовая гибель птиц.

На протяжении трех суток, начиная с 11 ноября, сегежане пишут:

«Уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц, с чем это связано…?»

«Вчера возле „Рябинки“ снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полёте!»

«Мы тоже несколько мертвых голубей видели только что… Во дворах между „Пятерочкой“ и 6-й школой 3 голубя в разных местах. Еще обратили внимание, что они не задавленные и не потрепанные, а просто лежат мертвые…»



"На Рихарда Зорге сегодня утром видел около десятка мёртвых воробьёв и синиц…!"

:На Владимирской двух голубей лично с дороги убирала…"

"Сегежа, это караул. А где экологический надзор? Люди… У вас дети, а не голуби… Кричите… Зовите на помощь!"

"Сегодня в городе была конкретная газовая атака, туман плотный, и вонючий, вот птицы и не выдерживают".

"Туман ужасный в городе стоял сегодня днем! Пришла домой куртка светлая вся в желтых разводах, и ничем не отстирать, ничего не берет этот налет…"



"На следующий день после тумана сделаны фото возле Ц. К. Видела черные хлопья не раз, но чтобы такое, впервые вижу", — написала автор фото с желтым снегом.

Как стало известно, жители Сегежи обратились с жалобой в администрацию президента РФ и выложили в сеть предварительный ответ, высказав надежду на серьезную проверку случившегося (скан был опубликован в соцсетях).

"Столица на Онего" ждет официальных комментариев властей и контролирующих органов об экологической обстановке в Сегеже в связи с массовыми обращениями граждан.

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