Путин назначил бывшего директора УФСБ по Карелии Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе, соответствующий указ риводит пресс-служба Кремля.

Ранее Анатолий Серышев занимал пост помощника президента.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - цитируют документ РИА-Новости.

Помощником президента Серышев стал в 2018 году, до этого он был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Как пишут СМИ, он курировал кадровые вопросы в силовом блоке.

Должность полпреда в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной около полугода — с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

Напомним, Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.