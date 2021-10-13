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Путин назначил бывшего директора УФСБ по Карелии Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе

Новости. Политика
07:15, 13 Октября 2021
фото: Евгений Биятов / РИА Новости

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Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе, соответствующий указ риводит пресс-служба Кремля.

Ранее Анатолий Серышев занимал пост помощника президента.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - цитируют документ РИА-Новости.

Помощником президента Серышев стал в 2018 году, до этого он был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы. Как пишут СМИ, он курировал кадровые вопросы в силовом блоке.

Должность полпреда в Сибирском федеральном округе оставалась вакантной около полугода — с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

Напомним, Анатолий Серышев с сентября 2011 года по декабрь 2016-го возглавлял управление ФСБ по Карелии.

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Комментарии

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Zim
2021-10-13 09:42:30
А что круче, назначать на должности высших силовиков, или быть представителем за Уралом?
комба
2021-10-13 09:49:27
Zim, круче быть просто Васей. Болтать непрерывно и ни за что не отвечать.
Off
2021-10-13 09:01:11
Может от карельцев отстанет.. и возьмется за корейцев .
Вася
2021-10-13 08:49:04
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