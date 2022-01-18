Путин объявил благодарность директору Ресурсного центра развития допобразования в Карелии

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу директору «Ресурсного центра развития дополнительного образования» Светлане Начиновой.

Об этом информирует паблик Минобразования и спорта Карелии.

Светлана Начинова работает в системе образования и молодежной политики республики более 20 лет. Она стояла у истоков муниципальной системы поддержки молодежных инициатив, участвовала в реализации крупных проектов приграничного молодежного сотрудничества с Финляндией, а также проектов в сфере экологического образования школьников.

При участии Светланы Начиновой на базе «Ресурсного центра развития дополнительного образования» открыт технопарк «Кванториум Сампо», предоставивший школьникам возможности для самореализации в техническом творчестве. Более 40 000 детей ежегодно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, проектах Ресурсного центра.

Также Светлана Начинова 24 года на общественных началах руководит театральной студией «Росток», сообщили в министерстве.