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Новости. Общество
20:40, 26 Февраля 2018

Путин подписал новую программу вооружения до 2025 года

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Президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу вооружений (ГПВ), которая станет ответом на действия НАТО и США.

Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил в интервью "Коммерсанту", пишет "Новая газета".

"Нельзя закрывать глаза на наращивание силового потенциала НАТО, на реализацию США концепции "глобального удара", на намерения разместить оружие в космосе, а также на развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия. На все это у нас будет достойный ответ, поверьте", — сказал Рогозин.

Он также уточнил, что программа рассчитана с 2018 по 2025 года. Более того, документ должен был принят в 2016 году, но из-за падения цен на нефть и валютных скачков это решение отложили.

Рогозин также рассказал, что проект программы в последние месяцы корректировался на основе данных, полученных в Сирии. Например, специалисты оценили эффективность новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах, таких как температурный режим и запыленность.

Напомним, в 2016 году министр обороны Сергей Шойгу о необходимости выделить 22 трлн рублей на новую программу вооружений, при этом министр финансов Антон Силуанов предлагал ограничить сумму в 12 трлн рублей.

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