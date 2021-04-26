Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования — с 26 апреля.

С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи юношей.