Реклама на сайте
Прислать новость
Младенец пострадал в ДТП в Петрозаводске 3
Сегодня 09:33
За неделю в Карелии 97 человек заразились острой кишечной инфекцией 5
Сегодня 15:55
Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 14
Сегодня 15:12
Власти Петрозаводска скрывают, кто принимает архитектурные решения в городе 18
Сегодня 09:20
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20
Рэпера из Карелии задержали за «пробку» в центре Петербурга 13
Сегодня 11:54

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Новости. Общество
20:40, 26 Апреля 2021
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
Загрузка...

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования — с 26 апреля.

С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи юношей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Генерал
2021-04-26 21:23:51
Зачем? Людей отрывать от семьи,от детей?
Да и пить водку и здесь можно, просто не понимаю смысла этих "сборищ"!? Извините,если не так что то ляпнул!?!
кир
2021-04-26 21:07:42
Денег много, а тратить некуда. Дружественных стран больше нет. В городе некоторые дети врачей вовсе не служили в армии. Как такое возможно? Филологи, историки и иняз тоже готовятся к эмиграции, а не в армию. Так и живем.
Off
2021-04-26 20:48:43
Надо призвать наших тролликов, ряжеными...все равно не работают
asusls
2021-04-26 21:07:11
Off, с тебя в таком случае и начнём ?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

23.04.2021 12:15
Капитал
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
Возглавляемый бывшими федеральными чиновниками фонд по развитию Соловецкого архипелага сможет без торгов получить землю в Кемском и Беломорском районах Карелии.
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Чистый город - в субботник и круглый год 6
21.04.2021 13:10
На задворках Арктики 3
21.04.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
Сегодня 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 6
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»