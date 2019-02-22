Путин поручил Кириенко обсудить с экспертами господдержку популярной музыки

Президент России Владимир Путин поручил администрации Кремля организовать обсуждение с экспертами формы государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе востребованной среди молодежи.

Ответственным за это назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он должен представить план "первоочередных действий" до 1 сентября, пишут "Ведомости".

Осенью прошлого года в России были сорваны концерты рэперов Элджея и Хаски, групп IC3PEAK и "Френдзона". Хаски после отмены концертов в Краснодаре пытался выступить на улице, забравшись на машину, на его задержали, а потом арестовали за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования. В январе он подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он считает, что были нарушены его права на справедливое судебное разбирательство и свободу выражения своего мнения, пояснил адвокат рэпера Алексей Аванесян.

Телеканал "Дождь" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщал, что в администрации президента недовольны отменами рэп-концертов и гонениями на рэперов, считают это "идиотизмом" и перегибами местных силовиков.